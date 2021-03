:Iggy Poop - Ako sa mi zrútil svet

„Piatoček ako každý iný." pomyslí si Iggy pri nástupe do vládnej limuzíny. „Okamžite jedno pikolko! A - le - že - rýchlo..." rozpačito si zašomre popod nos. „Občas aj ja zniem trápne." neochotne si prizná.

„Šórty, zastav na óemfauke!" Šórty nie je short. Má stopäťdesiat kíl a len o niečo viac centimetrov. Pohotovo strhne volant a odbočí na benzínku. „Klasika, šéfe?" Iggy mĺkvo prikývne a jeho ostrenie láskyplne prezoomuje na odraz svojej tváre v okne. V hlave píše ďaľší status. „Umelec je tvorca krásnych vecí..." to je moc sofistikované, zahriakne sa. Vymaže posledné vety a sklamane hladí na prázdny displej. „Čistá plytčina dnes, čo ti poviem, predseda. Za celý deň mám iba pár chvíľ osamote, kedy sa nemusím hanbiť za svoje geniálne nápady. A práve vtedy to neprichádza." Šórty zrazu bezočivo vtrhne na bielu plochu služobného Samsungu. „Vaše pikolínko a dva cukre, vedúcko." Premiér schmatne pohárik, obráti to asfaltové nebíčko do seba a takmer mu zabehne, keď mu oči skĺznu na titulku novín. „Šórty môj, povedz mi, ako môže seriózny žurnalista napísať, že mám malé auto?!" krúti hlavou, pevne posadenou na krehkých ramenách. „Tie hyeny vysnoria naozaj všetko!" „Kašlite na nich vedúci." vysype šofér. „Na Šulíka kydajú viac." dodá a poteší sa, že sú na jednej vlne. „Naposledy si ho podali za to, že sa nevedel rozhodnúť, ktorú dierku preferuje pri AG-éčkovom testovaní. Hneď z toho mali Tému dňa." Iggy sa odmlčí. Sŕkne do seba posledné kvapky kávy, doťuká záverečné slová a ľavým malíčkom odošle status do sveta. „Živím bulvár, ako ošípané." spokojne zatvorí oči a znova si niekam odletí. „Som alfa samec. Na Rada už všetci zabudli." ubezpečí sa. „Šórty, máš maturitu? Spravím z teba ministra." spokojne oznámi vedúci. „Dnes sa mi v kabinete uvoľní ďaľšie miesto. Šulík so mnou kávu nezamieša. A ten bulvár musí písať hlavne o mne!"